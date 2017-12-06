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سياسة

جواد ظريف: القدس تبقى عربية إسلامية رغم الصلف الأمريكي

وزير الخارجية الإيراني: القدس تبقی عربیة اسلامیة
وزير الخارجية الإيراني: القدس تبقی عربیة اسلامیة
6/12/2017

قالت وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية في بيان نشره الإعلام الرسمي إن إيران "تندد بشدة" بقرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس.

وقال البيان إن الإجراء الأمريكي انتهاك للقرارات الدولية.

ونشر موقع الوزارة على الإنترنت تغريدة باللغة العربية لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف على موقع تويتر كتب فيها "لو أن نصف الأموال التي أنفقتها بعض الحکام في المنطقة لتشجيع الإرهاب والتطرف والطائفية والتحريض ضد الجيران كان ینفق لتحریر فلسطین، لما كنا اليوم نواجه هذا الصلف الأمريكي الذي یحاول أن يكرس "وعد من لا يملك لمن لا يستحق" ورغم ذلك، القدس تبقی عربیة إسلامیة، شاء من شاء وأبی من أبی".

كان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال في وقت سابق الأربعاء إن الولايات المتحدة تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة وإشعال حرب لحماية أمن إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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