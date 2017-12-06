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سياسة|مصر

جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي حول حقوق الإنسان في مصر

6/12/2017

تعقد لجنة "توم لانتوس" لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي جلسة استماع الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة (تبثها الجزيرة مباشر على الهواء)

لبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد 7 سنوات على ثورة الخامس والعشرين من يناير كانون الأول 2011.

وأصدرت منظمات حقوقية عدة تقارير تنتقد فيها أوضاع حقوق الإنسان في مصر خاصة بعد الانقلاب العسكري ضد الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو تموز 2013 حيث قتلت الشرطة المئات من معارضي الانقلاب وسجنت آلافا آخرين بالإضافة إلى تزايد حالات الاختفاء القسري في البلاد.

واستبقت وزارة الخارجية انعقاد جلسة الاستماع بإصدار بيان تنتقد فيه اللجنة.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ،
ذكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة تعقيباً على جلسة الاستماع المقرر عقدها اليوم أن اللجنة تعد آلية غير رسمية في الكونغرس الأمريكي.

وأضاف أبو زيد أنه "من المتوقع أن تكون جلسة الاستماع حلقة جديدة من حلقات التشويه المتعمد للأوضاع في مصر لاسيما مع تعمد المنظمين قصر الدعوة على قائمة شهود من النشطاء والمحللين الأمريكيين المعروف عنهم مواقفهم المناوئة للحكومة المصرية".

وتابع "أن المنهج والأسلوب الذي تم اتباعهما في الإعداد لهذه الجلسة انحرفا بشكل فج عن النمط المعتاد لتنظيم مثل تلك الجلسات التي عادة ما تحرص على عرض كافة الآراء بشكل متوازن من خلال مشاركة شخصيات تتمتع باتجاهات مختلفة ومتنوعة".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة أنباء الشرق الأوسط
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