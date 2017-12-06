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سياسة|بريطانيا

تقارير: إحباط مخطط لاغتيال رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
6/12/2017

قالت قناة سكاي نيوز البريطانية نقلا عن مصادر لم تحددها إن بريطانيا أحبطت مؤامرة دبّرها متشددون لاغتيال رئيسة الوزراء تيريزا ماي بقنبلة في مقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت.

وذكرت قناة سكاي نيوز أن الشرطة والأجهزة الأمنية تعتقد أن الخطة كانت تقضي بإلقاء عبوة ناسفة بدائية على مقر إقامة ماي في "داوننغ ستريت" ثم استغلال الفوضى الناجمة عن ذلك لشن هجوم وقتل رئيسة الوزراء.

وقالت القناة إن خطورة المؤامرة دفعت رئيس جهاز المخابرات الداخلية أم.آي.5 لإطلاع وزراء عليها.

وتابعت أن المؤامرة أحبطت باعتقال الشرطة لرجلين الأسبوع الماضي.

وقالت شرطة لندن إن الرجلين اللذين اعتقلا الأسبوع الماضي اتهما بجرائم إرهابية وسيمثلان أمام محكمة وستمنستر الأربعاء.

وعرفتهما الشرطة بأنهما نعيم الرحمن زكريا (20 عاما) من شمال لندن ومحمد عاقب عمران (21 عاما) من جنوب شرق برمنغهام.

وقال رئيس جهاز المخابرات الداخلية في أكتوبر/ تشرين الأول إن بريطانيا تواجه أعنف تهديد على الإطلاق من متشددين يسعون لشن هجمات ضخمة عادة بخطط ارتجالية لا تستغرق أكثر من أيام لتنفيذها.

وبعد أربع هجمات في بريطانيا هذا العام قتل فيها 36 شخصا، وهي أعنف موجة هجمات منذ تفجيرات لندن في يوليو/تموز عام 2005، قال أندرو باركر، رئيس الجهاز، إن التهديد هو الأكبر الذي شهده منذ أن بدأ عمله في المخابرات قبل 34 عاما.

ويحظى مقر إقامة رئيسة الوزراء البريطانية رقم 10 بشارع داوننغ ستريت بإجراءات أمن مشددة.

وفي عام 1991 شن الجيش الجمهوري الأيرلندي هجوما بقذائف المورتر على مقر رئاسة الوزراء وكان جون ميجور، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، داخل المبنى لكنه لم يصب.

ورفض متحدث باسم مقرّ رئيسة الوزراء التعليق على هذه التقارير.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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