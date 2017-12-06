تعرف على أبرز الرافضين للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أثارت الأنباء باعتزام الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها رفضا دوليا واسعا. وفيما يلي رصد لأبرز الرافضين للخطوة الأمريكية المرتقبة.

* الأمم المتحدة: حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من أي عمل أحادي من شأنه أن يؤدي َ إلى تقويض حل الدولتين. وأكد دوجاريك أن المنظمة الدولية تعتبر القدس قضية نهائية يجب حلها من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

* الاتحاد الأوربي: قالت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي (الثلاثاء) إن "أي تصرف من شأنه تقويض" جهود السلام الرامية لإقامة دولتين منفصلتين للإسرائيليين والفلسطينيين "يجب تفاديه تماما".

وأضافت موغيريني في مؤتمر صحفي في بروكسل مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون: "يتعين إيجاد سبيل من خلال المفاوضات لحل مسألة وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين" مؤكدة على دعم الاتحاد الأوروبيلجهود كسر جمود محادثات السلام.

* الأردن: قال الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله الثاني حذّر ترمب من أنَّ قرارَ نقلِ السفارة ستكون له تداعياتٌ خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

* مصر، ذكر بيان رئاسي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر نظيره الأمريكي من القيام بإجراءات من شأنها أن تقوض فرص السلام في الشرق الأوسط.

* السعودية: أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ترمب بأن أي قرار لنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس قبل التوصل إلى تسوية سلمية دائمة من شأنه أن يستفز مشاعر المسلمين.

* المغرب: أعرب العاهل المغربي محمد السادس في رسالة لترمب عن قلقه الشديد إزاء خطط نقل السفارة إلى القدس، وقال إن القدس يجب أن تبقى أرضا للتعايش.

* قطر: وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر تعلن رفضها التام لأي إجراءات للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

* العراق: حذر مجلس الوزراء العراقي من تداعيات القرار الذي تنوي واشنطن إصداره باعتبار القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

* بريطانيا: قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: "وضع القدس يجب أن يتحدد من خلال تسوية يجري التفاوض عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين. القدس في نهاية الأمر يجب أن تشكل عاصمة مشتركة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية".

* روسيا: قال الكرملين (الأربعاء) إن روسيا تشعر بالقلق إزاء احتمال تأجيج الخلاف بين إسرائيل والسلطات الفلسطينية نتيجة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

* تركيا: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إذا اعترفت أمريكا رسميًا بالقدس عاصمة لها في خطوة وصفها بأنها "خط أحمر" بالنسبة للمسلمين.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء) إن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا في اسطنبول في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتنسيق الرد على قرار الولايات المتحدة المزمع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

* ألمانيا: أبدت وزارة الخارجية الألمانية قلقها من اندلاع اشتباكات عنيفة في الشرق الأوسط عقب تقارير عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت الوزارة في تحديث لتوصيات السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية "اعتبارا من السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017 ربما تخرج مظاهرات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يمكن استبعاد وقوع اشتباكات عنيفة.

* إيران: قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي (الأربعاء) إن نية الولايات المتحدة نقل سفارتها للقدس علامة على عجزها وفشلها.

وقال خامنئي متحدثا أمام مجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين والإقليميين والشخصيات الدينية في مؤتمر بالعاصمة طهران: "قولهم إنهم يريدون إعلان القدس عاصمة لفلسطين المحتلة يرجع إلى عجزهم وفشلهم".

* الصين: أبدت الصين قلقها اليوم الأربعاء مما تردد عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة قائلة إن ذلك قد يفجر أعمالا عدائية جديدة.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية دورية إن وضع القدس مسألة معقدة وحساسة وإن الصين قلقة من أن القرار الأمريكي "قد يعمق الصراع في المنطقة".

* اتحاد علماء المسلمين: قال رئيس اتحاد علماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي: لا نقبل تنازلًا عن القدس والمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث المسجدين المعظمين؛ هذا ليس أمرًا هينًا هامشيًا، يُمرر بقرار أيًا كان من يُصدره!

* الفاتيكان: دعا البابا فرنسيس إلى احترام "الوضع الراهن" في المدينة قائلا إن أي توتر جديد في الشرق الأوسط سيلهب الصراعات في العالم.

وناشد البابا في ختام كلمة أسبوعية الجميع احترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمدينة المقدسة لدى اليهود والمسيحيين والمسلمين.