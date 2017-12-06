ترمب يتجاهل التحذيرات ويستعد للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

قال مسؤولون أمريكيون كبار إن الرئيس دونالد ترمب سيعترف اليوم الأربعاء بالقدس عاصمة لإسرائيل ويطلق عملية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس رغم التحذيرات الدولية من القيام بهذه الخطوة.

ويستعد ترمب لإعلان القرار الذي يلغي سياسة أمريكية قائمة منذ عشرات السنين ويهدد بإثارة اضطرابات جديدة بالشرق الأوسط.

وقال المسؤولون إنه في مواجهة المعارضة من الدول العربية، سيعلن ترمب في خطاب أنه أمر وزارة الخارجية بالبدء في إعداد خطة لنقل السفارة من تل أبيب في عملية يتوقع أن تستغرق ثلاث أو أربع سنوات، ولن يحدد الرئيس الأمريكي جدولا زمنيا لذلك.

وأضاف المسؤولون أنه سيوقع وثيقة أمن قومي تجيز له تأجيل نقل السفارة في الوقت الحالي نظرا لعدم وجود مبنى في القدس يمكن أن ينتقل إليه الدبلوماسيون الأمريكيون حتى الآن ولتجهيز الترتيبات الأمنية ومساكن للدبلوماسيين.

تصديق واشنطن على زعم إسرائيل بأحقيتها بكل المدينة كعاصمة لها سيقضي على سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين والقائلة بأن وضع القدس يجب أن يحدد من خلال المفاوضات مع الفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لبلدهم في المستقبل.

ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على كل القدس التي تضم مواقع إسلامية ويهودية ومسيحية مقدسة.

وأكد المسؤولون، الذين تحدثوا إلى الصحفيين قبيل خطاب ترمب المنتظر في الساعة 1800 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، أن قرار ترمب لا يستهدف استباق نتيجة المحادثات بشأن الوضع النهائي للقدس أو النزاعات الرئيسية الأخرى بين الجانبين.

بل وجادل أحد المسؤولين بأن إعلان ترمب يعكس "الواقع التاريخي" للقدس كمركز للديانة اليهودية و"الواقع الحديث" المتمثل في كونها مقرا للحكومة الإسرائيلية.

وقال البيت الأبيض إن ترمب تحدث مع زعماء عرب وأيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو الوحيد الذي لم يصدر مكتبه بيانا بعد الاتصال.

ورحب وزير إسرائيلي بقرار ترمب وأكد أن إسرائيل ستكون مستعدة لمواجهة أي أعمال عنف.

ويبدو ترمب، الذي وعد خلال حملته الانتخابية الرئاسية العام الماضي بنقل السفارة إلى القدس، عازما على إرضاء القاعدة اليمينية المؤيدة لإسرائيل التي ساعدته في الفوز بالرئاسة، ولا توجد لأي دولة أخرى سفارة في القدس.

والمشاورات الداخلية بشأن وضع القدس لا تزال مشوبة بالتوتر، فقد ذكر مسؤولون أمريكيون آخرون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي وديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ضغطا بقوة من أجل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في حين عارض وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيم ماتيس نقل السفارة.

لكن ترمب المتلهف تدخل أخيرا وأبلغ مساعديه الأسبوع الماضي أنه يريد تنفيذ وعده الانتخابي.

وأثارت أنباء إعلان ترمب الوشيك بخصوص القدس بالفعل شبح اندلاع احتجاجات عنيفة.

وأمرت وزارة الخارجية الأمريكية بفرض قيود على حركة دبلوماسييها داخل وحول أجزاء من القدس وحذرت البعثات الدبلوماسية الأمريكية في أرجاء الشرق الأوسط من احتمال وقوع اضطرابات.

وأشاد إسرائيل كاتس، وزير المخابرات الإسرائيلي الذي قابل مسؤولين أمريكيين في واشنطن الأسبوع الماضي، بإعلان ترمب الوشيك باعتباره اعترافا "بالقدس العاصمة الأبدية للشعب اليهودي على مدار ثلاثة آلاف عام عاصمة لإسرائيل".

وعندما سئل هل إسرائيل مستعدة لموجة عنف إذا اعترف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل قال: "نحن مستعدون لكل خيار، أي شيء كهذا يمكن أن ينشب دوما، إذا قاد أبو مازن الأمور في هذا الاتجاه إذا فإنه سيقترف خطأ كبيرا".

وتتناقض الانتقادات العربية لخطة ترمب تناقضا حادا مع المديح الذي كاله حلفاء واشنطن العرب التقليديون له في بداية رئاسته في يناير /كانون الثاني.

فقد كانوا يرون أن الرئيس الجمهوري يعود للانخراط في المنطقة، ويتبنى موقفا أشدّ تجاه إيران، بعدما كانوا يعتبرون أن سلفه الديمقراطي باراك أوباما ينأى بنفسه عنهم.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.