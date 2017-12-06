تركيا: قرار ترمب بشأن القدس "معيب وغير مسؤول"

نددت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء بقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بوصفه "غير مسؤول" ودعت واشنطن لإعادة النظر في هذا التحرك.

وقالت الخارجية التركية في بيان "ندين هذا البيان غير المسؤول من الإدارة الأمريكية… بأنها تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس".

وأضافت الخارجية "ندعو الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في هذا القرار المعيب الذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية للغاية وتفادي الخطوات غير المحسوبة التي ستضر بالهوية المتنوعة ثقافيا والوضع التاريخي للقدس".

ومساء اليوم الأربعاء، أعلن ترمب اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا لقرارات المجتمع الدولي، فيما تحذر دول عربية وإسلامية وغربية ومؤسسات دولية من أن نقل السفارة إلى القدس سيطلق غضباً شعبياً واسعاً في المنطقة، ويقوّض تماماً عملية السلام، المتوقفة منذ 2014.