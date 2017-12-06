بوليفيا: سنطلب اجتماعا طارئا بمجلس الأمن بشأن القدس

أعلن سفير بوليفيا لدى مجلس الأمن ساشا سوليز الأربعاء أن بلاده العضو غير الدائم في مجلس الأمن، ستطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن

في حال أكد الرئيس الأمريكي قراره بنقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقال الدبلوماسي البوليفي في تصريح صحفي "سننتظر حتى صدور هذا الإعلان الذي سيكون قرارا خطيرا ومتهورا يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وتابع "في حال صدر الإعلان ستطلب بوليفيا من رئاسة مجلس الأمن (اليابان) عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لمناقشة هذا الملف".

وقال ساشا سوليز أيضا "في حال تم اتخاذ هذا القرار فسيشكل تهديدا ليس فقط لعملية السلام بل أيضا للسلام والأمن الدوليين".

ورغم التحذيرات الكثيرة ومن بينها تحذير صدر عن البابا فرنسيس من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل كما لا يعترف بضمها لقسمها الشرقي الذي احتلته عام 1967.