بوتين يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة 2018

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام 2018.

وفي حال فوزه بالانتخابات المقبلة، ستكون هذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها بوتين، 65 عامًا، كرسي الرئاسة.

وقال بوتين " نعم، سوف أترشح لمنصب رئيس روسيا… وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام".

وشغل بوتين منصب الرئيس لفترتين متتاليتين من عام 2000 إلى 2008 ثم شغل منصب رئيس الحكومة خلال فترة رئاسة الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف منذ عام 2008 وحتى عام 2012.

وانتخب بوتين مجددا رئيسا لروسيا في عام 2012.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في 18 مارس/ آذار من العام المقبل.