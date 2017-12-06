المغرب يحذر من تداعيات المساس بالوضع القانوني للقدس

دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الحفاظ على الوضع القانوني والتنفيذي للقدس

، وتجنب أي شيء قد يثير الصراعات و يزعزع الاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية المغربية ، في بيان صحفي الأربعاء ، أن دعوة الوزير بوريطة جاءت خلال اجتماعه اليوم بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية ، و سفراء روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة بوصفهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن.

وحسب الوزارة ، أشار بوريطة إلى "المبادرات المكثفة والاتصالات التي أجراها العاهل المغربي محمد السادس عقب تقارير عن نية الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها ".

على صعيد أخر ، أعرب العاهل المغربي ، في رسالة بعثها صباح اليوم للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش ، عن بالغ قلقه وإدانته القوية للقرار الأمريكي المزمع حول القدس .