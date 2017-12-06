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سياسة

المغرب يحذر من تداعيات المساس بالوضع القانوني للقدس

عاهل المغرب الملك محمد السادس
عاهل المغرب الملك محمد السادس
6/12/2017

دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها كاملة  في الحفاظ على الوضع القانوني والتنفيذي للقدس

، وتجنب أي شيء قد يثير الصراعات و يزعزع الاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية المغربية ، في بيان صحفي الأربعاء ، أن دعوة  الوزير بوريطة جاءت خلال اجتماعه اليوم بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية ، و سفراء روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة بوصفهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن.

وحسب  الوزارة ، أشار بوريطة إلى "المبادرات المكثفة والاتصالات التي أجراها العاهل المغربي محمد السادس عقب تقارير عن نية الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها ".      

على صعيد أخر ، أعرب العاهل المغربي ، في رسالة بعثها صباح اليوم للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش ، عن بالغ قلقه وإدانته القوية  للقرار الأمريكي المزمع حول القدس .

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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