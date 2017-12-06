القنصلية الأمريكية بالقدس تنصح موظفيها بتجنب المدينة القديمة والضفة

أمرت الولايات المتحدة موظفيها الرسميين بتجنب زيارة مدينة القدس القديمة والضفة الغربية بعدما أبلغ الرئيس ترمب زعماء، باعتزامه نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى المدينة المقدسة.

كما أصدرت القنصلية الأمريكية في القدس تعليمات لموظفيها الثلاثاء بالبقاء بعيدا عن الضفة الغربية المحتلة وأجزاء من القدس، وسط تنامي التكهنات المحيطة بقرار مرتقب للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن نقل سفارة واشنطن في إسرائيل إلى القدس.

وأفادت توجيهات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية "مع الدعوات الواسعة للخروج في تظاهرات من 6 كانون الأول/ديسمبر في القدس والضفة الغربية، لا يسمح للموظفين الحكوميين الأميركيين وأفراد عائلاتهم حتى إشعار آخر السفر بشكل شخصي إلى مدينة القدس القديمة والضفة الغربية".

وأوضحت التوجيهات الأمريكية أن السفر الرسمي للموظفين الحكوميين الأمريكيين في مدينة القدس القديمة والضفة الغربية مسموح به فقط للضرورة ووسط إجراءات أمنية إضافية.

وقالت القنصلية الأمريكية في رسالة أمنية "مع دعوات واسعة الانتشار لمظاهرات تبدأ في السادس من ديسمبر كانون الأول بالقدس والضفة الغربية، لا يسمح لموظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم بالقيام بتنقلات شخصية في البلدة القديمة بالقدس وفي الضفة الغربية حتى إشعار آخر".

وأضافت الرسالة "ينبغي للمواطنين الأمريكيين تجنب المناطق التي تشهد حشودا أو التي يوجد بها انتشار للشرطة أو الجيش".

ويمثل القرار تغييرا في سياسة أمريكية قائمة منذ عشرات السنين ويهدد بتأجيج العنف في الشرق الأوسط.

ودعت فصائل فلسطينية في غزة والضفة الغربية إلى احتجاجات ضد تحركات ترمب المتوقعة بشأن القدس.

احتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، واعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة.