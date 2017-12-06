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سياسة

الخارجية اللبنانية : قرار ترمب بشأن القدس "خطوة مرفوضة"

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
6/12/2017

اعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "خطوة مدانة ومرفوضة تتنافى ومبادئ القانون الدولي".

وأشارت إلى أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي اعتبرت القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ولفتت إلى أن قرار ترمب "يشكل  تهديدا للأمن والاستقرار ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد حاليا الكثير من الاحتقان والتوتر والتعقيد، بل يطال العالم ككل".

وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية ترفض وتُدين بشدة كل السياسات والإجراءات التي تؤدي إلى إجهاض حل الدولتين وإلى تشويه هوية مدينة القدس العربية، وكل محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأراضي المقدسة".

ومساء اليوم الأربعاء، أعلن ترمب اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا لقرارات المجتمع الدولي، فيما تحذر دول عربية وإسلامية وغربية ومؤسسات دولية من أن نقل السفارة إلى القدس سيطلق غضباً شعبياً واسعاً في المنطقة، ويقوّض تماماً عملية السلام، المتوقفة منذ 2014.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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