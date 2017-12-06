اجتماعات طارئة للجامعة العربية والتعاون الإسلامي بشأن القدس

أثار اعتزام الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها استنفارا دبلوماسيا واسعا بين الدول العربية والإسلامية.

وقررت جامعة الدولة العربية عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية يوم السبت المقبل لبحث اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الاجتماع يعقد بناء على طلب من فلسطين أيدته الأردن.

وقالت الوكالة إن الاجتماع "سيناقش بحث التحركات العربية الواجبة إزاء هذا التغير المحتمل في الموقف الأمريكي الذي يمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي".

وفي العاصمة التركية أنقرة قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء) في مؤتمر صحفي إن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا في اسطنبول في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتنسيق الرد على قرار الولايات المتحدة المزمع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتأتي هذه التحركات وسط ترقب دولي واسع لاعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأثار التحرك الأمريكي المرتقب انتقادات وتحذيرات دولية واسعة من مغبة هذه الخطوة، لكن ترمب بدا متجاهلا لهذه الانتقادات، وتحدث مع زعماء عرب بشأن عزمه نقل السفارة الأمريكية للقدس، حسبما قال البيت الأبيض (الثلاثاء).