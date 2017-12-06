إدانات دولية لقرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتراف الإدارة الأمريكية رسميا بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد غوتيريش أنه "لا بديل عن حل الدولتين واعتبار القدس عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين.

وأضاف أن القدس هي أحد ملفات مفاوضات الوضع النهائي وأن القرار الأمريكي يهدد السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جانبها، أدانت الخارجية الإيرانية قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتبرته خرقا للقرارات الدولية.

وقالت الخارجية الإيرانية إن قرر ترامب قرار "استفزازي وأحمق".

من جانبها، انتقدت تركيا قرار الرئيس ترامب، وأكدت الخارجية التركية إن قرار ترمب "غير مسؤول وغير قانوني".

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء ب"المؤسف" قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعا إلى "تجنب العنف بأي ثمن".

وشدد الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده في الجزائر حيث يقوم بزيارة، على "تمسك فرنسا وأوروبا بحل الدولتين إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن، ضمن حدود معترف بها دوليا ومع القدس عاصمة للدولتين".

وحذّر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من التداعيات الخطيرة لقرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وجدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التأكيد على موقف دولة قطر من القضية الفلسطينية المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تقوم على حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.