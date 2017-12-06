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سياسة

أمير قطر لترمب: قرار نقل السفارة إلى القدس يزيد الوضع تعقيدا

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
6/12/2017

حذّر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من التداعيات الخطيرة لقرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وجدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التأكيد على موقف دولة قطر من القضية الفلسطينية المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تقوم على حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن مساء الأربعاء اعتراف أمريكا بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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