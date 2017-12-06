أمير قطر لترمب: قرار نقل السفارة إلى القدس يزيد الوضع تعقيدا

حذّر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من التداعيات الخطيرة لقرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وجدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التأكيد على موقف دولة قطر من القضية الفلسطينية المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تقوم على حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن مساء الأربعاء اعتراف أمريكا بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.