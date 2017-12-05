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سياسة|فرنسا

ماكرون يعبر لترمب عن قلقه من خطط أمريكا بشأن القدس

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
4/12/2017

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان إنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين بأنه قلق من إمكانية أن تعترف الولايات المتحدة بصورة أحادية بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال البيان بعدما تحدث ماكرون وترمب عبر الهاتف "عبر الرئيس الفرنسي عن قلقه من إمكانية أن تعترف الولايات المتحدة بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف "جدد السيد إيمانويل ماكرون التأكيد على أن مسألة وضع القدس يجب التعامل معها في إطار مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف إقامة دولتين.. إسرائيل وفلسطين.. تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وقال جاريد كوشنر مستشار ترمب وصهره يوم الأحد إن الرئيس لم يتخذ حتى الآن قرارا بشأن الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل وهي خطوة من شأنها أن تغير السياسة الأمريكية القائمة منذ عقود وقد تؤجج العنف في الشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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