صواريخ إسرائيلية تستهدف منشأة عسكرية قرب دمشق

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية ليل الإثنين، للمرة الثانية خلال 72 ساعة، منطقة تضم مستودعات أسلحة تابعة لقوات النظام السوري قرب دمشق.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن إسرائيل أطلقت عدة صواريخ على منشأة عسكرية في ريف دمشق وإن الدفاع الجوي السوري اعترض ثلاثة من الصواريخ.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنهم لا يعلقون على تقارير أجنبية.

وهذه المرة الثانية خلال 72 ساعة التي تقصف فيها إسرائيل مواقع عسكرية قرب دمشق، بعدما استهدفت منتصف ليل الجمعة السبت بالصواريخ مواقع عسكرية قرب منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بينها مستودع أسلحة، وأفاد الإعلام الرسمي حينها أن الدفاع الجوي التابع للجيش السوري دمر صاروخين منها.

وكان قصف اسرائيلي استهدف مركز البحوث العلمية في جمرايا مرتين عام 2013. وتضم جمرايا منشأة أبحاث عسكرية.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرارا أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله في سوريا، كما استهدفت مرات عدة مواقع قريبة من مطار دمشق الدولي.

ولا تزال سوريا وإسرائيل في حالة حرب، وتحتل اسرائيل منذ يونيو/حزيران 1967 حوالي 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية التي أعلنت ضمها في العام 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك، ولا يزال نحو 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.