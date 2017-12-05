شاهد: سوء التغذية ينهش أطفال اليمن المحاصرين

تتدهور الاوضاع الصحية في اليمن في خضم الحرب الأهلية والحصار الذي يفرضه التحالف العربي بقيادة السعودية على البلاد.

وعانى مرضى سوء التغذية والدفتيريا، نقصًا حادًا في العقاقير الشهر الماضي بحسب أطباء ومسعفين.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن اليمن يواجه "أضخم مجاعة شهدها العالم منذ عقود طويلة طالت ملايين الضحايا".

وحتى قبل اندلاع الحرب، كانت الحديدة أفقر مدن اليمن، لكن الموقف تدهور بعد تدمير قوارب الصيد في المدينة المطلة على البحر الاحمر ودك غارات التحالف العربي للبنى التحتية للمدينة.

طفل يموت كل عشر دقائق في اليمن بسبب سوء التغذية وانتشار الأمراض والعديد من الأوبئة بحسب اليونيسيف.

وقال الطبيب أحمد المعجم نائب مدير مستشفى الثورة العام في مدينة الحديدة، إن هناك "زيادة مطردة في حالات سوء التغذية".

الطفلة عائشة العايش (4 أعوام) واحدة من الاطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتتلقى الرعاية الطبية حاليًا في مستشفى الثورة العام.

سافرت أسرة عائشة معها من مديرية باجل الزراعية التابعة لمحافظة الحديدة، إلى عاصمة المحافظة كي تتلقى الطفلة العلاج.

وظلت الطفلة تعاني فترة طويلة، لكن أبويها كانا عاجزين عن نقلها إلى المستشفى في مدينة الحديدة قبل ذلك، إذ لم تكن معهم كلفة الرحلة.

ووالد عائشة عاطل عن العمل، وفي ظروف الحرب الدائرة تلك يصعب العثور على عمل.

الدفتيريا تؤثر أيضا في كثير من الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة وسوء التغذية ويعيشون في ظروف سيئة ولا سبيل لهم لخدمات طبية جيدة في المنطقة.

وسجلت محافظة الحديدة حتى الآن 22 حالة دفتيريا في محافظة الحديدة حتى الآن خلال الأسابيع القليلة الماضية، 10 منهم لقوا حتفهم، ما زاد المخاوف من تفشٍ أوسع خلال الأيام المقبلة.

ويعد اليمن واحدا من أكثر بلدان المنطقة فقرًا، 20 مليون نسمة من مجموع سكان البلاد البالغ 25 مليونا بحاجة لمساعدات، و7 إلى 8 ملايين على شفا المجاعة بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

تدهور الأوضاع الاقتصادية والظروف الصحية إضافة إلى نقص الإمدادات الطبية الأساسية، دفع الكثير من المنظمات الدولية الصحية للمطالبة بإنهاء الحرب وتقديم مساعدات طبية عاجلة.