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شاهد: حريق غابات سريع الانتشار يهدد مئات المنازل بكاليفورنيا

5/12/2017

هدد حريق غابات سريع الانتشار تؤججه رياح قوية عند سفوح تلال شمالي لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الاثنين، مئات المنازل وأجبر السكان وطلاب مدرسة قريبة على النزوح.

وقال مسؤولو مقاطعة فينتورا في كاليفورنيا عبر تويتر، إن السلطات أخطرت أكثر من 600 أسرة في المقاطعة التي تبعد نحو 115 كيلومترا شمال غربي لوس أنجلوس بضرورة الرحيل بعدما امتد حريق غابات يعرف باسم "توماس فاير" ويغطي مساحة 5 آلاف فدان إلى منطقة شجيرات يابسة.

وقال رجل إطفاء في مقاطعة فينتورا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز" نحاول السيطرة عليه عند الأطراف وإخماده بأسرع ما يمكن".

وقال مسؤولون بمقاطعة فينتورا إن رياحًا قوية تدفع النيران باتجاه مدينتي سانتا باولا وفينتورا حيث يقطن نحو 140 ألف شخص.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن رياحًا تصل سرعتها إلى 115 كيلومترا في الساعة تؤجج الحريق، ومن المتوقع أن تستمر الرياح مصحوبة بانخفاض في نسبة الرطوبة طوال الأسبوع.

وقالت وسائل إعلام إن الحريق دمر مبنيين على الأقل، وقالت مدرسة توماس أكويناس كوليدج على تويتر إنها قامت بإجلاء طلابها البالغ عددهم 390 طالبًا كإجراء احترازي.

المصدر : رويترز
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