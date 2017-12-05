شاهد: الحريري يتراجع عن استقالته مع توصل جميع الأطراف إلى اتفاق

تراجع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء عن استقالته وقال إن كل أعضاء الحكومة وافقوا على النأي بالنفس عن الصراعات في الدول العربية.

وعاد رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري عن استقالته التي كان تقدم بها في ظروف غامضة من العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء بعد اجتماعه الثلاثاء.

وقالت الحكومة اللبنانية في بيان تلاه الحريري "يشكر مجلس الوزراء رئيسه (الحريري) على موقفه وعودته عن الاستقالة".

وأضاف أن المجلس قرر "التزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب وعن الشؤون الداخلية للدول العربية حفاظا على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب".

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد برّر استقالته بأنها رفض لتدخل حزب الله المدعوم من إيران في نزاعات المنطقة.