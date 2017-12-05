شاهد: اختتام القمة الخليجية بتأكيد التمسك بمجلس التعاون

اختتمت القمة الخليجية الثامنة والثلاثين في الكويت أعمالها مساء الثلاثاء بعد عقد جلستين افتتاحية ومغلقة بصدور "إعلان الكويت"الذي تضمن التأكيد على التمسك بمسيرة مجلس التعاون الخليجي.

وجاء في "إعلان الكويت" الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن مجلس التعاون الخليجي ماض في جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن القادة الخليجيين يؤكدون على أهمية التعاون بين دول المجلس لمحاربة "الإرهاب".

وفي الجلسة الختامية تلا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلمة قصيرة أكد خلالها على أن القمة كانت مناسبة طيبة لتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه دول المجلس ، مضيفا أن القمة اثبتت صلابة الكيان الخليجي.

وأعلن أمير الكويت أن القمة المقبلة لمجلس التعاون الخليجي ستنعقد في سلطنة عمان العام المقبل.

وكان أمير دولة الكويت قد دعا في الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية إلى تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي بما يضمن فض النزاعات، مؤكدا على أهمية المجلس وضرورة الحفاظ على كيانه.