شاهد: أمير الكويت يستقبل أمير قطر قبل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي

وصل إلى الكويت اليوم الثلاثاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للمشاركة في أعمال القمة الخليجية الـ38 المنعقدة بالكويت.

واستقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورافق أمير قطر وفد رسمي، يضم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعدد من الوزراء.

وأعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أمله في أن تسفر القمة عن نتائج تحافظ على أمن الخليج واستقراره.

وأوضح أمير قطر، أن القمة الخليجية تنعقد في ظروف بالغة الدقة في مسيرة مجلس التعاون.