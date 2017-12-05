زيارة نادرة لمسؤول أممي كبير إلى كوريا الشمالية

يزور جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، كوريا الشمالية هذا الأسبوع في أرفع زيارة لمسؤول أممي منذ أكثر من 6 سنوات وسط توتر بشأن برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وهي أول زيارة لفيلتمان لهذا البلد منذ توليه مهامه في 2012، بحسب الأمم المتحدة، وتأتي بعد ستة أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا عابرا للقارات يمكن بحسب الكوريين الشماليين أن يضرب أي مكان في الولايات المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة إن جيفري فيلتمان، وهو مسؤول كبير سابق بوزارة الخارجية الأمريكية، سيقوم بالزيارة اعتبارا من الثلاثاء وحتى يوم الجمعة وسيلتقي بمسؤولين كوريين شماليين لبحث " القضايا التي تهم الجانبين".

وذكر المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أن فيلتمان سيلتقي بوزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو ونائب الوزير باك ميونغ جوك ، وقال إن الزيارة تأتي استجابة "لدعوة قدمتها السلطات في بيونغ يانغ منذ وقت طويل لإجراء حوار سياسي مع الأمم المتحدة".

وقال دوجاريك للصحفيين "سيلتقي أيضا بفريق الأمم المتحدة في البلاد (كوريا الشمالية) وأعضاء من البعثات الدبلوماسية وكذلك سيزور مواقع مشروعات للأمم المتحدة".

وأفادت الأمم المتحدة بأن فيلتمان سيكون أول مسؤول كبير بالمنظمة الدولية يزور كوريا الشمالية منذ أن زارها سلفه لين باسكوي في فبراير شباط 2010 ومسؤولة المساعدات السابقة فاليري آموس في أكتوبر تشرين الأول 2011.

وسيلتقي فيلتمان دبلوماسيين أجانب وفريق الأمم المتحدة المنتشر في كوريا الشمالية ضمن مهمة انسانية. وسيزور عدة مواقع تنفذ فيها الأمم المتحدة مشاريع، بحسب المتحدث الذي أشار إلى أن الجولة ستشمل أساسا منطقة بيونغ يانغ العاصمة.

وتأتي زيارة فيلتمان بعد دعوة وجهتها كوريا الشمالية للأمين العام للأمم المتحدة أثناء الجمعية العامة السنوية للمنظمة في سبتمبر/ أيلول 2017، بحسب دوجاريك، ولم يعلق المتحدث بوضوح على سؤال عمّا إذا كانت زيارة فيلتمان تمهد لزيارة يقوم بها الأمين العام أنتونيو غوتيريش، وقال إن غوتيريش عبّر دائما عن الاستعداد لوساطة إذا كان ذلك ضروريا.

وتعمل ست وكالات أممية في كوريا الشمالية وهي: برنامج الأمم المتحدة للتنمية واليونسيف والفاو وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، ويعمل بهذه الوكالات 50 موظفا دوليا.

وتخضع بيونغ يانغ لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006 بسبب برامجها النووية والصاروخية.