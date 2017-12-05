حماس تدعو لـ "جمعة غضب" في وجه الاحتلال الإسرائيلي

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشعب الفلسطيني (الثلاثاء) بكل فصائله وقواه الحية وشباب الانتفاضة لجعل يوم الجمعة المقبل يوم غضب في وجه الاحتلال.

وذلك رفضا لنقل السفارة الأمريكية للقدس وإعلانها عاصمة لـ "الكيان الصهيوني".

وأكدت الحركة في بيان صحفي على " ضرورة التوجه إلى كل نقاط التماس الممكنة مع الاحتلال عقب صلاة الجمعة، لإيصال صوت شعبنا بأن أي مساس بالقدس سيفجر الأوضاع ويفتحها على مصراعيها في وجه الاحتلال."

ودعت حماس " الشباب المنتفض وفصائل المقاومة في الضفة الغربية للرد على القرار الأمريكي الذي يستهدف القدس بكل الوسائل المتاحة، مشيرة إلى أن القدس خط أحمر، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني لن ترضى المساس بها مهما كان."

من جانبه، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية أن إقدام الإدارة الأمريكية على الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها للقدس "تجاوز لكل الخطوط الحمراء."

وأوضح هنية خلال رسالة بعثها لزعماء الدول العربية والإسلامية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وهيئات ومنظمات عربية ودولية أن "شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة لن يسمح لهذه المؤامرة أن تمر، وستبقى خياراته مفتوحة للدفاع عن أرضه ومقدساته."

وأضاف أن " الإدارة الأمريكية أثبتت عبر تاريخها أنها منحازة للاحتلال الإسرائيلي بشكل سافر، من خلال الوقوف في صف أجندته العنصرية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، وعبر تبنيها مواقف حكومة الاحتلال."

واعتبر هنية ذلك " تحدياً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية، واستفزازا كبيرا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وسيكون بمنزلة إطلاق شرارة الغضب الذي ينفجر في وجه الاحتلال."

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على " أن نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس تصعيد خطير يشكل غطاء أمام حكومة نتنياهو المتطرفة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية في تهويد مدينة القدس."

وأضاف هنية أن "الأمة العربية والإسلامية بدولها وحكوماتها ومؤسساتها وشعوبها مدعوة لتضطلع بمسؤولياتها التاريخية تجاه مدينة القدس المحتلة، وأن تقف صفاً واحدا ضد مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال."

ودعا هنية إلى " عدم الاعتراف بهذا القرار الخطير والعمل على رفضه وتجريمه، والعمل من أجل حشد المواقف العربية والإسلامية للضغط على الإدارة الأمريكية لوقف هذا القرار."