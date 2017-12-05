تيلرسون يدافع عن سجله كوزير للخارجية الأمريكية

دافع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن أسلوب إدارته للشؤون الخارجية الأمريكية خلال زيارة إلى بروكسل (الثلاثاء).

وذلك في مسعى لطمأنة الدبلوماسيين الأمريكيين بالدعم الأمريكي تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب.

وفي أول تصريحاته منذ أن تحدثت تقارير الأسبوع الماضي عن اعتزام البيت الأبيض إقالته من منصبه قال تيلرسون إنه رغم "انتقادات قليلة" إلا أنه ما زال يباشر مهامه.

وقال تيلرسون لدبلوماسيين أمريكيين كبار وموظفين بالسفارة الأمريكية في بروكسل "رغم أننا لم نحقق انتصارات حتى الآن، إلا أنه يمكنني القول إننا في موقع أفضل كثيرا عما كنا عليه قبل عشرة أشهر للنهوض بمصالح أمريكا في أنحاء العالم".

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا يوم الخميس إن البيت الأبيض يخطط لتعيين مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو وزيرا للخارجية لكن ترمب قال في اليوم التالي إن تيلرسون لن يترك منصبه وقال الوزير يوم السبت إن التقارير غير صحيحة.

وقال تيلرسون إنه سيعلن عن تغييرات بوزارة الخارجية خلال الأسابيع المقبلة.