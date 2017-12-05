تصاعد التحذيرات لترمب من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أعلنت دولة قطر رفضها التام لأي إجراءات للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ظل اتصالات هاتفية من الرئيس الأمريكي بقادة دول عربية أعلن فيها عزمه نقل السفارة للقدس.

وفي الأراضي المحتلة، قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ عباس اليوم الثلاثاء بأنه ينوي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأضاف أبو ردينة "تلقى الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث أطلع الرئيس، على نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".

وأوضح المتحدث أن عباس "حذر من خطورة تداعيات مثل هذا القرار على عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

كما أعلن الديوان الملكي الأردني أن الرئيس الأمريكي اتصل هاتفيا بالملك عبد الله الثاني لإبلاغه نيته المضي قدما في قرار نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

ونقل الديوان الملكي عن العاهل الأردني إبلاغه ترمب بأن هذا القرار "سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وسيقوض جهود الإدارة الأمريكية لاستئناف العملية السلمية ويؤجج مشاعر المسلمين والمسيحيين".

كما أوضح العاهل السعودي الملك محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن نقل السفارة الأمريكية للقدس خطوة خطيرة تستفز مشاعر المسلمين.

وأبلغ ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقراره نقل السفارة الأمريكية إليها.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع برلماني لحزبه الحاكم (العدالة والتنمية) "أيها السيد ترمب، القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين".

وأضاف "قد يصل الأمر إلى حد قطع العلاقات التركية مع إسرائيل. وأنا أحذر الولايات المتحدة ألا تتخذ هذه الخطوة التي ستعمق المشكلات في المنطقة".

وحث الرئيس الفلسطيني بابا الفاتيكان والرئيسين الروسي والفرنسي والعاهل الأردني على التدخل بشأن خطة ترمب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأبلغ بوتين الرئيس الفلسطيني في اتصال هاتفي دعم روسيا لاستئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين بما في ذلك وضع القدس.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي أن ترمب قد يصدر مثل هذا الإعلان (الأربعاء) 6 ديسمبر/ كانون الثاني الحالي.

وقال مسؤولان أمريكيان لـ "رويترز" طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن الأنباء عن اعتزام الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أثارت معارضة داخل مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية المعني بالتعامل مع المنطقة.

وقال أحدهما لـ "رويترز": "مسؤولون كبار من المكتب وعدد من السفراء من المنطقة أبدوا قلقهم العميق من القيام بذلك". وأضاف أن المخاوف تتركز على "الأمن".

وقال مسؤول رابع لـ "رويترز" إن التقدير الذي اتفقت عليه أجهزة المخابرات بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو أن ذلك يهدد بإثارة رد فعل قوي ضد إسرائيل وربما أيضا ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967، وضمتها بعد ذلك مُعلنة المدينة بأسرها عاصمة لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وفي المغرب أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالة للرئيس الأمريكي ترمب عن قلقه البالغ إزاء خطط نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأوضح العاهل المغربي لترمب أن القدس يجب أن تبقى أرضا للتعايش والتسامح.

وفي القاهرة مقر جامعة الدول العربية حذر الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط (الثلاثاء) من "التداعيات" الخطيرة إذا اتخذت الولايات المتحدة أي إجراءات تغير من الوضع القانوني والسياسي للقدس.

وقال أبو الغيط "نظرا لخطورة هذا الأمر إن حدث وهو في الحقيقة ما لا نرجوه، ونظرا لتداعياته السلبية المحتملة ليس فقط على الوضع في فلسطين ولكن على الإقليم العربي والإسلامي بأسره، فقد تقرر عقد اجتماع لتوجيه رسالة واضحة للإدارة الأمريكية بأن إقدامها على اتخاذ مثل هذا الإجراء الخطير ستكون له عواقب وتداعيات".

وأضاف "لابد أن يكون واضحا للجميع أن نقل أي سفارة إلى القدس وبالذات السفارة الأمريكية سيسهم في تغيير الوضعية القانونية والسياسية للمدينة ويضرب الأساس الذي تقوم عليه التسوية المنتظرة.

وفي حالة السفارة الأمريكية ستضع علامة استفهام كبرى حول التزام واشنطن بحل الدولتين كصيغة لهذه التسوية. سوف يمثل استفزازا لا معنى له ولا داعي له للأمة العربية".

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أي إجراء أحادي بشأن القدس يؤدي لتقويض حل الدولتين.

وقالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي (الثلاثاء) إن "أي تصرف من شأنه تقويض" جهود السلام الرامية لإقامة دولتين منفصلتين للإسرائيليين والفلسطينيين "يجب تفاديه تماما".

وأضافت"يتعين إيجاد سبيل من خلال المفاوضات لحل مسألة وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين" مؤكدة على دعم الاتحاد الأوربي لجهود كسر جمود محادثات السلام.

ولم يوضح الدبلوماسيون والزعماء نوع العواقب التي قد يتسبب فيها الاعتراف.