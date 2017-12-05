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سياسة|تركيا

اليونان: زيارة أردوغان قد تساعد في تحسين العلاقات مع تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
5/12/2017

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء إن اليونان تأمل في أن تؤدي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأثينا هذا الأسبوع في تحسين العلاقات بين البلدين.

وسيكون أردوغان أول رئيس تركي يزور اليونان في 65 عاما وسيناقش العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية خلال زيارته يومي 7 و8 ديسمبر كانون الأول.

وقال المتحدث ديمتريس تزاناكوبولوس "القضايا التي تهم البلدين ستكون مطروحة على جدول أعمال المحادثات.. التوترات في بحر إيجه وأزمة اللاجئين والعلاقات الاقتصادية مع التركيز على الطاقة والتجارة والنقل".

وأضاف "ما نتوقعه هو تطوير حقيقي لعلاقتنا مع تركيا لأن هذا يمكن أن يلعب دورا محفزا نحو التنمية. نتوقع محادثات بناءة للغاية".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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