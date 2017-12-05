اليونان: زيارة أردوغان قد تساعد في تحسين العلاقات مع تركيا

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء إن اليونان تأمل في أن تؤدي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأثينا هذا الأسبوع في تحسين العلاقات بين البلدين.

وسيكون أردوغان أول رئيس تركي يزور اليونان في 65 عاما وسيناقش العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية خلال زيارته يومي 7 و8 ديسمبر كانون الأول.

وقال المتحدث ديمتريس تزاناكوبولوس "القضايا التي تهم البلدين ستكون مطروحة على جدول أعمال المحادثات.. التوترات في بحر إيجه وأزمة اللاجئين والعلاقات الاقتصادية مع التركيز على الطاقة والتجارة والنقل".

وأضاف "ما نتوقعه هو تطوير حقيقي لعلاقتنا مع تركيا لأن هذا يمكن أن يلعب دورا محفزا نحو التنمية. نتوقع محادثات بناءة للغاية".