افتتاح أعمال القمة الثامنة والثلاثين لمجلس التعاون الخليجي

انطلقت القمة الخليجية الـ38 بالكويت (الثلاثاء) بتمثيل منخفض لعدد من الدول المشاركة، وتخفيض مدة القمة لتقتصر على يوم واحد حيث من المقرر أن تنتهي اليوم بدلا من الغد.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للقمة إلقاء كلمة لأمير الكويت ورئيس القمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أشار فيها للأزمة الخليجية ودعا لتشكيل لجنة تتولى تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي ووضع آلية لفض النزاعات.

كما تحدث أمير الكويت عن الوضع في اليمن، مؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو حل سياسي، وداعيا الحوثيين للامتثال لجهود هذا الحل.

وأعرب أمير الكويت عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي من تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط للوصول لاتفاق شامل.

وألقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني كلمة أشاد فيها بوحدة المجلس، وذلك قبل أن يرفع أمير الكويت الجلسة لبدء جلسة مغلقة.

ويمثل قطر في القمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما يمثل عمان فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء العماني، ويمثل البحرين محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء البحريني، بينما يمثل دولة الإمارات وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ويمثل السعودية وزير خارجيتها عادل الجبير.

وفي بيان لدى وصوله الكويت أعرب أمير قطر عن أمله في أن تسفر القمة "عن نتائج تسهم في المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها وتحقيق تطلعات شعوبنا نحو توطيد التعاون والتضامن وبلوغ الأهداف المنشودة لمجلسنا".

وأشار أمير دولة قطر إلى أن القمة تنعقد وسط ظروف بالغة الدقة في مسيرة مجلس التعاون وفي ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات.