إيران تدعو المسلمين إلى إفساد العلاقات مع إسرائيل في المنطقة

حث الرئيس الإيراني حسن روحاني المسلمين (الثلاثاء) على إفساد ما أسماه بمؤامرة مجموعة من الدول التي لم يسمها في المنطقة لبناء علاقات مع إسرائيل.

ولم يخض روحاني في مزيد من التفاصيل بشأن الدول.

لكن وزيرا في الحكومة الإسرائيلية قال الشهر الماضي إن حكومته أجرت اتصالات سرية مع السعودية ترتبط بمخاوفهما المشتركة إزاء طهران.

وقال روحاني في خطاب أذاعه التليفزيون الرسمي على الهواء "بعض الدول الإسلامية في المنطقة كشفت دون خجل عن تقاربها مع النظام الصهيوني (إسرائيل).

وأضاف، "أنا واثق من أن المسلمين في أنحاء العالم لن يتركوا هذه المؤامرة الشريرة تؤتي ثمارها".

وتنظر السعودية وإسرائيل إلى إيران على أنها التهديد الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط.

وغذى تصاعد التوترات بين طهران والرياض التكهنات بأن المصالح المشتركة قد تدفع السعودية وإسرائيل للعمل معا.

وامتنعت السعودية عن الرد علنا على التقارير حول العلاقات مع إسرائيل، وتكرر الرياض بأن أي علاقات مع إسرائيل تتوقف على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب 1967 وهي الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم في المستقبل.

وزاد التنافس الإقليمي بين السعودية وإيران ليؤدي إلى تأجيج صراعات في سوريا والعراق.

ويخوض تحالف عسكري بقيادة السعودية أيضا حربا في اليمن أفقر دول الجزيرة العربية بالنيابة عن حكومة تتخذ من جنوب البلاد مقرا لها في مواجهة الحوثيين، الحركة الشيعية المدعومة من إيران.