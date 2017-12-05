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سياسة|مصر

إلقاء القبض على وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي

حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري السابق
حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري السابق
5/12/2017

ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، لتنفيذ أحكام صادرة بحقه بالسجن.

واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق، تحول لهارب من العدالة، بالرغم من أنه قضى أكثر من 14 عاماً وزيراً للداخلية، وسببت قبضته الأمنية احتقاناً شعبياً تصاعد إلى حد اندلاع تظاهرات ضد التعذيب في أقسام الشرطة.

يذكر أن حبيب العادلى صدر حكم بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال الوزارة وقام ممثل دفاعه فريد الديب بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي حددت جلسة 11 يناير المقبل لبدء نظر الطعن وبعد القبض على العادلي تم التحفظ عليه من قبل قوات الشرطة.

وضم السجل الجنائي للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بعد ثورة 25 يناير 9 قضايا هي قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين واللوحات المعدنية والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرًا فساد الداخلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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