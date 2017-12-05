إسبانيا تسحب أمر اعتقال دوليا ضد زعيم كتالونيا السابق

قالت المحكمة الإسبانية العليا (الثلاثاء) إنها سحبت أمر اعتقال دوليا ضد كارلس بودغمون زعيم إقليم كتالونيا السابق المطالب بالاستقلال الذي يقيم في منفى اختياري في بلجيكا.

وأضافت المحكمة أن بودغمون وأربعة من أعضاء حكومته المقيمين أيضا في بلجيكا أبدوا استعدادا للعودة لإسبانيا للمشاركة في الانتخابات التي تُجرى في كتالونيا في 21 ديسمبر كانون الأول.

وبدأت (الثلاثاء) الحملات الدعائية لهذه الانتخابات التي دعت إليها مدريد في محاولة للتوصل لحل لأزمة بشأن محاولة إقليم كتالونيا الغني الواقع في شمال شرق إسبانيا الاستقلال.

وتأمل مدريد بفوز الأحزاب المؤيدة للوحدة مع إسبانيا في هذه الانتخابات.

وتعتبر الأحزاب المؤيدة للاستقلال هذه الانتخابات استفتاء على الانفصال عن إسبانيا.

ولم يتضح ما إذا كان بودغمون سيعود على الفور إلى إسبانيا حيث من المرجح احتجازه إلى أن يتم الانتهاء من تحقيقات معه قد تستغرق عدة أشهر

ويواجه بودغمون اتهامات بالتحريض والتمرد وتبديد المال العام والعصيان وخيانة الأمانة.

وأصدرت محكمة إسبانية أمرا دوليا باعتقال بودغمون في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني بناء على هذه الاتهامات.