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أردوغان يحذر ترمب: القدس خط أحمر للمسلمين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
5/12/2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إذا اعترفت أمريكا رسميًا بالقدس عاصمة لها في خطوة وصفها بأنها "خط أحمر" بالنسبة للمسلمين.

وحذر أردوغان في كلمة له أمام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من مغبة وخطورة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتابع مشددًا "أقول للسيد ترمب القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين. في حال جرى اتخاذ مثل هذه الخطوة سنعقد اجتماعًا لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول وسنحرك العالم الإسلامي من خلال فعاليات هامة".

واستطرد "على اعتبار أن تركيا رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، فإننا سنتابع هذه المسألة عن كثب، وفي حال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فإننا سندعو دول المنظمة إلى اجتماع عاجل في إسطنبول خلال مدة أقصاها 10 أيام".

المصدر : الأناضول + رويترز
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