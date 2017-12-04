مصر تنصح واشنطن بـ"التروي" في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية سامح شكري دعا نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون إلى ضرورة أن تتوخى واشنطن الحرص في التعامل مع قضية القدس.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين شكري وتيلرسون مساء الأحد استعرض فيه الوزيران "تطورات الأوضاع الإقليمية على خلفية ما تردد إعلاميا بشأن احتمالات إعلان الولايات المتحدة الامريكية اعتبار القدس عاصمه لإسرائيل" بحسب بيان للخارجية المصرية.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الوزير شكري تناول خلال الاتصال "التعقيدات المرتبطة باتخاذ الولايات المتحدة الامريكية مثل هذا القرار، وتأثيراته السلبية المُحتملة علي الجهود الامريكية لاستئناف عملية السلام".

وأوضح أبو زيد أن شكري أبلغ نظيره الأمريكي أن "مكانة مدينة القدس القانونية ووضعها الديني والتاريخي تفرض ضرورة توخي الحرص والتروي في التعامل مع هذا الملف الحساس المرتبط بالهوية الوطنية للشعب الفلسطيني على مر العصور، ومكانة القدس لدي الشعوب العربية والإسلامية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن شكري أعرب عن "تطلع مصر لأن يتم التعامل مع الموضوع بالحكمة المطلوبة، وتجنب اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤجج مشاعر التوتر في المنطقة".