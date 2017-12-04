البث الحي
سياسة

مصر تنصح واشنطن بـ"التروي" في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

سامح شكري وزير الخارجية المصري
سامح شكري وزير الخارجية المصري
4/12/2017

قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية سامح شكري دعا نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون إلى ضرورة أن تتوخى واشنطن الحرص في التعامل مع قضية القدس.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين شكري وتيلرسون مساء الأحد استعرض فيه الوزيران "تطورات الأوضاع الإقليمية على خلفية ما تردد إعلاميا بشأن احتمالات إعلان الولايات المتحدة الامريكية اعتبار القدس عاصمه لإسرائيل" بحسب بيان للخارجية المصرية.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الوزير شكري تناول خلال الاتصال "التعقيدات المرتبطة باتخاذ الولايات المتحدة الامريكية مثل هذا القرار، وتأثيراته السلبية المُحتملة علي الجهود الامريكية لاستئناف عملية السلام".

وأوضح أبو زيد أن شكري أبلغ نظيره الأمريكي أن "مكانة مدينة القدس القانونية ووضعها الديني والتاريخي تفرض ضرورة توخي الحرص والتروي في التعامل مع هذا الملف الحساس المرتبط بالهوية الوطنية للشعب الفلسطيني على مر العصور، ومكانة القدس لدي الشعوب العربية والإسلامية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن شكري أعرب عن "تطلع مصر لأن يتم التعامل مع الموضوع بالحكمة المطلوبة، وتجنب اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤجج مشاعر التوتر في المنطقة".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)

المقاطعة .. أبعاد وآماد

مسلمو أندونيسيا يدينون تصريحات ماكرون
الأكثر قراءة

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده