مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية الكويت وأمريكا عشية القمة الخليجية

أجرى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون مباحثات هاتفية عشية القمة الخليجية التي تنطلق غدا (الثلاثاء) وتستمر يومين.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن "الصباح" تلقى مساء اليوم (الاثنين) اتصالا هاتفيا من تيلرسون جرى خلاله استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

كما تم خلال الاتصال "بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتأتي المباحثات الهاتفية عشية القمة الخليجية التي تعقد في الكويت يومي 5 و6 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسط أزمة تعصف بالمنطقة جراء مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين لقطر.

ويعول الخليجيون على انعقاد القمة، لحل الأزمة القائمة منذ 6 شهور.

وتقوم الكويت بوساطة لحل الأزمة الخليجية، عقب قيام كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 من يونيو/حزيران الماضي، بقطع علاقاتها مع الدوحة.

وفرضت الدول الأربعة على قطر إجراءات بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، مشيرةً إلى أن الرباعي العربي "يحاول فرض الوصاية" على قرارها الوطني.

وقام تيلرسون بأكثر من جولة خليجية لدعم وساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية، والدفع نحو حلها.