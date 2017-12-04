ماتيس في الكويت لبحث الأزمة الخليجية

وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى الكويت مساء الأحد، حيث سيلتقي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لبحث عدد من القضايا في مقدمتها الأزمة الخليجية.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية إن ماتيس قد وصل إلى الكويت على رأس وفد رسمي مرافق ضمن جولة إقليمية. ومن المقرر أن يناقش عددا من الملفات خلال لقاءاته بالمسؤولين الكويتيين تتعلق بالعلاقات والتعاون المشترك مع الولايات المتحدة.

وتكتسب زيارة ماتيس أهميتها من كونها تأتي قبل يومين من القمة الخليجية المقررة في الكويت.

ووصل ماتيس الكويت قادما من مدينة العقبة الأردنية حيث شارك في مؤتمر دولي لمناهضة التطرف.