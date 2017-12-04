شاهد: مقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح

أعلنت وزارة الداخلية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن مقتل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عقب قيام الحوثيين بتفجير منزله وسط العاصمة صنعاء.

وقالت الوزارة في بيان (الإثنين) إنها "تعلن انتهاء أزمة مليشيا الخيانة بإحكام السيطرة الكاملة على أوكارها وبسط الأمن في ربوع العاصمة صنعاء وضواحيها وجميع المحافظات الأخرى ومقتل زعيم الخيانة وعدد من عناصره" في إشارة إلى الرئيس المخلوع صالح.

وبثت وسائل إعلام تابعة للحوثيين مقطع فيديو يظهر جثة صالح، وبها إصابات.

وأضاف البيان أن صالح وأنصاره قاموا "بقتل المواطنين وقطع الطرقات وإثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة والتواطؤ المباشر والعلني مع دول العدوان" في إشارة إلى التحالف العربي الذي تتزعمه السعودية، والذي يخوض حربا ضد الحوثيين.

واندلع الخلاف بين صالح والحوثيين منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد تحالف دام ثلاث سنوات في مواجهة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.