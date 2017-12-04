شاهد: تسريب لضابط مصري يكشف "فبركة" قضية أحداث الاتحادية

بثت قناة مكملين "تسجيلا صوتيا مسربا" قالت إنه لضابط في إدارة الأمن الوطني بمصر كان شاهد إثبات في القضية المعروفة بأحداث قصر الاتحادية.

وبحسب التسريب أقر الشاهد "ضابط الأمن الوطني" بتحرير محضرين مختلفين تماما لتحريات القضية، الأول في ديسمبر كانون الأول عام 2012 والثاني، الذي غيّر فيه ما جاء بالمحضر الأول في فبراير شباط 2013.

كما يكشف التسريب الذي أذاعته قناة مكملين، أن ضابط الأمن الوطني المكلف بالتحقيق في القضية قد أعد تحقيقاته على محضر شاهد الإثبات وليست على تحقيقاته الخاصة.

وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت بسجن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عشرين عاما في هذه القضية، كما حكمت على قياديين من جماعة الإخوان المسلمين بالسجن ما بين عشرة أعوام وعشرين عاما.

كما كشفت التسريبات التي أذاعتها "قناة مكملين" عن اختلاق شاهد الإثبات معلومات للإدلاء بها في القضية، وتغيير اسمه في بطاقة الهوية للتحايل على هيئة المحكمة.

كما كشفت التسريبات عن إضافة معلومات متعلقة بسير أحداث القضية في محضر تحريات شاهد الإثبات لم يذكرها هو نفسه في محضره، على حد قوله.