انعقاد أول اجتماع وزاري خليجي منذ 7 شهور

أنهى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم في الكويت اليوم (الاثنين) وهو الأول منذ اندلاع أزمة حصار قطر في يونيو/حزيران.

وغادر الوزراء قاعة الاجتماع رافضين الحديث عما دار خلاله، بينما وعد وزير خارجية الكويت صباح الخالد الصباح بمؤتمر صحفي من دون أن يحدد موعده.

وكان الاجتماع يهدف إلى التحضير لقمة دول مجلس التعاون التي تبدأ أعمالها غدا الثلاثاء وتستمر يومين وهي الأولى منذ اندلاع أزمة حصار قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وتضطلع الكويت بدور الوساطة بين الفرقاء الخليجيين منذ اندلاع الأزمة في الخامس من يونيو/حزيران. وقام أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بعدد من الرحلات لحل الأزمة من دون أن تسفر هذه التحركات عن انفراجة.

وطبقا لجدول غير رسمي للاجتماعات فمن المقرر أن يصل قادة دول مجلس التعاون ظهر غد الثلاثاء حيث تفتتح القمة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت الكويت.

وبالإضافة إلى وزيري خارجية الكويت وقطر شارك في اجتماع اليوم الذي عقد في قصر بيان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عمان يوسف بن علوي ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ومساعد وزير خارجية البحرين عبدالله بن فيصل الدوسري.