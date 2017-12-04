الرئيس اليمني يأمر بإطلاق عملية عسكرية لاستعادة صنعاء

أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (الاثنين) بإطلاق عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على صنعاء، بدعم من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، حسبما أعلن مصدر بالرئاسة اليمنية.

في الوقت ذاته، طلب التحالف العسكري بقيادة السعودية من المدنيين في صنعاء إخلاء أماكنهم القريبة من مواقع تمركز الحوثيين، في إشارة إلى احتمال تكثيف الغارات الجوية على صنعاء.

وأفاد المصدر في الرئاسة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن "الرئيس هادي أصدر توجيهات إلى نائب الفريق علي محسن الأحمر المتواجد في مأرب بسرعة تقدم الوحدات العسكرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية نحو العاصمة صنعاء" التي يسيطر عليها الحوثيون وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتشهد صنعاء معارك دامية بين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي أعلن الحوثيون مقتله (الاثنين).

ونقلت قناة "الاخبارية" السعودية عن التحالف قوله إن "الابتعاد عن آليات وتجمعات" الحوثيين يجب أن "لا يقل عن 500 متر" من المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأحدث صالح مفاجأة (السبت) باقتراحه فتح صفحة جديدة مع السعودية.

ومنذ 2014، يشهد اليمن نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس/ آذار 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.