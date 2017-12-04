الرئاسة الفرنسية: نقترب من إبرام عقود كبيرة مع قطر في المجال العسكري

قال مصدر بالرئاسة الفرنسية لرويترز إن فرنسا تقترب من إبرام عقود كبيرة في المجال العسكري ومجال النقل مع قطر خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لها يوم الخميس.

وأمام قطر الخيار لشراء 12 طائرة مقاتلة أخرى من طراز رافال التي تنتجها شركة داسو، بعدما اشترت 24 طائرة من هذا الطراز في 2015 مقابل ستة مليارات يورو (7.11 مليار دولار). وقال مسؤولون إن الصفقة قد تكتمل هذا الأسبوع.

ويجري الطرفان محادثات أيضا بشأن شراء 300 مركبة مدرعة من طراز (في.بي.سي.آي) من شركة نكستر الفرنسية وبشأن عقد قيمته ثلاثة مليارات يورو لإدارة مترو الدوحة مدة 20 عاما.

وقال المصدر الرئاسي للصحفيين اليوم الاثنين "المناقشات جارية. تكلمنا بشأن ملفات عديدة تقترب من نقطة النضج، لكني أفضل أن أكون محتاطا أكثر وأنتظر حتى الخميس".

وتربط باريس بقطر علاقات تجارية وسياسية وعززت فرنسا مصالحها في مجال الأعمال هناك، كما تشجع فرنسا البلد الخليجي الغني بالغاز على الاستثمار لديها. وتملك قطر بالفعل أصولا في فرنسا بحوالي 10 مليارات دولار.

وحاولت باريس أيضا لعب دور الوسيط في خلاف بدأ في أوائل يونيو/حزيران عندما قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر العلاقات السياسية والتجارية مع قطر.

ومنذ ذلك الحين تحاول قطر تعزيز قوة جيشها بما يشمل توقيع صفقات مع الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا لشراء عتاد عسكري.