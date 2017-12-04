الحوثيون: الإمارات أوصلت صالح إلى هذه "النهاية المخزية"

قال محمد عبد السلام، المتحدث باسم جماعة "الحوثي"، اليوم (الاثنين) إن دولة الإمارات "أوصلت" الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح إلى هذه "النهاية المخزية"، في إشارة إلى مقتله.

وأضاف "عبد السلام"، في تصريح لقناة المسيرة التابعة لجماعته، أن "زعيم الميليشيات (صالح) وعناصره ارتكبوا جريمة كبيرة باستهداف مؤسسات الدولة وساهموا في مؤامرة خطيرة مع العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي)".

وأوضح أن الإمارات "أوصلت زعيم مليشيا الخيانة إلى هذه النهاية المخزية".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الإمارات على تلك الاتهامات، وهي عضو بالتحالف العربي لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي تقوده السعودية.

وأشار المتحدث باسم الحوثيين إلى أن التحالف العربي نفذ "أكثر من 50 غارة ساند بها مليشيا صالح وأدواته على الأرض"، في إشارة لغارات استهدفت تعزيزات للحوثيين خلال معاركهم مع قوات صالح.

وأشار إلى أن "السيد عبد الملك (الحوثي زعيم الجماعة) كان قد ناشد زعيم المليشيات (صالح)، وللأسف ظنها ضعفاً وتمادى في تكبره".

وتابع "بفضل الله وتوفيقه سقطت أكبر مؤامرة أراد لها العدوان أن تطول وتتحول إلى حرب أهلية".

وحول علاقة جماعته مستقبلاً بحزب صالح، قال عبد السلام "لا مشكلة مع الإخوة في المؤتمر الشعبي العام، المشكلة مع الخونة الذين تماهوا مع العدوان، والمؤتمر شريكنا في المجلس السياسي وفي مواجهة العدوان، وتعزيز التعاون مطلوب بشكل أكبر".

والأربعاء الماضي، اندلعت في الأحياء الجنوبية لصنعاء مواجهات مسلحة عقب محاولة جماعة الحوثي السيطرة على جامع "الصالح" الخاضع لقوات الرئيس السابق، جنوبي صنعاء، وانتهت بسيطرة مسلحي الجماعة عليه، وتواصلت المواجهات بين الجانبين على مدى الأيام الماضية في أنحاء متفرقة من صنعاء.

وأعلن قيادي بحزب صالح، في وقت سابق اليوم، مقتل علي عبد الله صالح، أثناء محاولته الفرار من العاصمة صنعاء.