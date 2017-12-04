الأردن يحذر من "تداعيات خطرة" لأي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون من "تداعيات خطرة" لأي قرار بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أن الصفدي أكد خلال اتصال هاتفي مع تيلرسون مساء الأحد على "ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس، وعدم اتخاذ أي قرار يستهدف تغيير هذا الوضع".

وحذر وزير خارجية الأردن من "التداعيات الخطرة" لأي قرار بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ضوء المكانة الدينية والتاريخية والوطنية الخاصة للقدس، ليس فقط عند الفلسطينيين والأردنيين ولكن على امتداد العالمين العربي والإسلامي.

وأشار الصفدي إلى "التداعيات السلبية لمثل هذا القرار على جهود الولايات المتحدة المساعدة في تحقيق السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما أكد خطورة اتخاذ أي قرار يقوض الجهود السلمية ويدفع المنطقة نحو المزيد من التوتر.

ويشكل وضع القدس إحدى أكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة"، في حين يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

وأقرّ الكونغرس الأمريكي في عام 1995 قانونًا ينص على "وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لما بات يعرف بدولة إسرائيل"، وعلى نقل السفارة الأمريكية إليها.

ورغم أن القرار ملزم، لكنه يتضمن بندًا يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة 6 أشهر لحماية "مصالح الأمن القومي".

ومذاك، قام الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون بصورة منتظمة، بتوقيع أمر تأجيل السفارة مرتين سنويًا، وهذا ما فعله ترمب في يونيو/حزيران الماضي، ويتوقع أن يقوم بذلك مرة ثانية هذا الأسبوع.

لكن، بحسب دبلوماسيين ومراقبين، يتوقع أن يعلن في خطاب الأربعاء تأييده لمطالبة إسرائيل بالقدس عاصمة لها.

ويدعو الأردن لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري لمناقشة سبل التعامل مع أي قرار أمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إن اتُخذ.

وكانت القدس الشرقية تتبع الأردن إداريًا قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس.