أمر ملكي سعودي بإعفاء مسؤول بارز من منصبه بعد عرض أزياء

أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء مسؤول بارز في وزارة التجارة والاستثمار من منصبه بعد عرض أزياء مثير للجدل، وُصف في السعودية بأنه مخالف لتقاليد المملكة.

ولم يذكر الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية مساء الأحد سبب إعفاء غسان بن أحمد السليمان المستشار في وزارة التجارة والاستثمار من منصبه، لكنه جاء عقب عرض أزياء مختلط حضره السليمان، وأثار جدلا واسعا في السعودية، وسط انتقادات وصفته بأنه مخالف لتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

وكان عرض الأزياء، الذي أقيم (الأربعاء) خلال افتتاح أكاديمية خاصة للتجميل في العاصمة السعودية الرياض، قد شهد قيام عارضات أزياء غير محجبات باستعراض تصميمات من الأزياء أمام جمهور مختلط من الجنسين، وهو مشهد غير مألوف في السعودية.

وعقب انتشار مقاطع الفيديو لعرض الأزياء على مواقع التواصل الاجتماعي استنكر السليمان، الذي كان يشغل أيضا منصب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما حدث في عرض الأزياء.

وقال السليمان على حسابه الرسمي على تويتر: "هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تهدف دائمًا إلى فتح فرص عمل لشباب وشابات الوطن دون أن تشجع أي سلوك من شأنه أن يخدش قيمنا الإسلامية وتقاليدنا الراسخة".

وأضاف: "تستنكر الهيئة ما صاحب افتتاح أكاديمية نضرة للتجميل الأربعاء الماضي في الرياض؛ والذي لا يمثل تقاليدنا الإسلامية، حيث إن العرض المقدم خلال الحفل لم يكن للهيئة علم به".

وفيما لم ينص الأمر الملكي صراحة على إعفاء السليمان من منصبه كمحافظ للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد كشف السليمان على حسابه على تويتر إعفاءه من المنصب.

وغرد السليمان (الإثنين) على حسابه عقب قرار الإقالة قائلا: "الشكر لسيدي خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الامين ومعالي د. ماجد القصبي لإتاحة الفرصة لي لخدمة وطني من منبر هيئة منشآت طوال ١٦ شهرا".

وأضاف: "الشكر لجميع العاملين في هيئة ’منشآت‘ والشركاء والداعمين وسامحوني على أَي تقصير"، وأكد أنه سيستمر في المساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ من موقعه في القطاع الخاص .