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أبرز المحطات في مسيرة علي عبد الله صالح

الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح
الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح
4/12/2017

فيما يلي أبرز المحطات في حياة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح الذي أعلن المتمردون الحوثيون مقتله (الاثنين):

– 21 من مارس/ آذار 1942: ولادة علي عبد الله صالح من أسرة في شمال اليمن من قبيلة حاشد.

– 1962: شارك صالح في انقلاب أطاح حكم الإمامة في اليمن الشمالي.

– 1978: مجلس تأسيسي يعينه رئيسا لليمن الشمالي ليخلف الرئيس أحمد الغشمي الذي قتل في اعتداء.

– 1990: توحيد اليمن الشمالي واليمن الجنوبي وصالح يتولى رئاسة البلاد.

– 1994: صالح يسحق تمردا جنوبيا.

– 2010-2004: صالح يدخل في صراع مع متمردين شماليين حوثيين ينتمون مثله إلى الاقلية الزيدية (شيعة).

– 2012: صالح يغادر الحكم في 27 من شباط/فبراير بعد أشهر من الاضطرابات وبعد أن أصيب بجروح جراء اعتداء في يونيو/ حزيران 2011.

– 2014: صالح يتحالف مع أعداء الأمس (الحوثيين) الذي استولوا على العاصمة صنعاء، ثم لفترة قصيرة على عدن التي سرعان ما استعادها تحالف بقيادة السعودية.

– 2017: صالح ينهي تحالفه مع الحوثيين الذين أعلنوا في 4 من ديسمبر/ كانون الأول مقتله في معارك بصنعاء.

المصدر : مواقع فرنسية
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