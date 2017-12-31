مظاهرة في طهران رغم التحذيرات وترمب معلقا" الشعب يريد التغيير"

أطلقت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع السبت في وسط طهران لتفريق مظاهرة وذلك رغم تحذير الحكومة مواطنيها من المشاركة في "تجمعات مخالفة للقانون".

وليلا، تم قطع الإنترنت عن الهواتف النقالة في طهران على الأقل بحسب فرانس برس، علما بأن ملايين الإيرانيين يستخدمون الإنترنت على هواتفهم.

وسادت الفوضى المنطقة المحيطة بجامعة طهران السبت بعدما تظاهر مئات الطلاب مرددين هتافات مناهضة للنظام والرئيس حسن روحاني قبل أن تقع صدامات مع الشرطة، ما تسبب بازدحام مروري خانق، في المقابل خرج مئات من الطلاب المؤيدين للنظام للسيطرة على مدخل الجامعة هاتفين "الموت لمثيري الفتنة".

وعصرا، تظاهر المئات في مكان آخر من المنطقة التي تقع فيها الجامعة مطلقين شعارات مناهضة للنظام قبل أن تفرقهم شرطة مكافحة الشغب التي انتشرت بكثافة.

وبثت وكالة أنباء مهر القريبة من المحافظين على تطبيق تلغرام الذي يتابعه نحو 25 مليون إيراني، أشرطة مصورة تظهر متظاهرين يهاجمون مقر بلدية الدائرة الثانية في طهران ويقلبون سيارة للشرطة.

وتحدثت وسائل إعلام أخرى عن أعمال تدمير في العاصمة منددة بـ "مثيري الاضطرابات".

إلى ذلك، أظهرت اشرطة مصورة بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من خارج إيران مشاركة الآلاف سلميا في مسيرات في مدن بينها خرم آباد (غرب)، وزنجان (شمال غرب) والأهواز في جنوب البلاد، فيما ارتفعت شعارات "الموت للديكتاتور".

وأفادت هذه المصادر أن عددا كبيرا من الاشخاص قتلوا بالرصاص في محافظة لورستان (غرب) في مواجهات مع الشرطة، ولكن يتعذر التأكد من هذه المعلومات فيما لزم الإعلام المحلي الصمت.

واتهم وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد ازاري تطبيق تلغرام بالتحريض على "استخدام قنابل المولوتوف والانتفاضة المسلحة والاضطرابات الاجتماعية".

وأعلن مدير التطبيق إغلاق قناة "امدنيوز" التي يناهز عدد المشتركين فيها 1,4 مليون شخص لحضها على "العنف".

وفي وقت سابق، طلب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني من السكان عدم المشاركة في "تجمعات غير قانونية".

وعلى وقع صعوبات اقتصادية في البلاد التي تعاني عزلة وتتعرض منذ أعوام لعقوبات دولية بسبب أنشطتها النووية الحساسة، اندلعت احتجاجات اجتماعية لم يسمح بها الخميس والجمعة في مدن إيرانية عدة بينها مشهد، ثاني مدن البلاد.

وأطلق محتجون شعارات مناهضة للحكم وروحاني. ورغم أن عدد المتظاهرين لم يتجاوز بضع مئات إلا أنها المرة الأولى منذ 2009 تسجل تظاهرات ذات طابع اجتماعي في هذا العدد من المدن.

كما أطلق بعض المتظاهرين هتافات مؤيدة للملكية التي أطاحت بها الثورة الإسلامية في 1979 فيما طالب آخرون النظام بالتخلي عن الدعم العسكري والمالي لحركات وأحزاب إقليمية حليفة والاهتمام بالوضع الداخلي.

وقال الداعية المعروف أية الله محسن الأراكي أمام حشد في طهران إن "العدو يريد مرة أخرى أن يحوك مؤامرة جديدة ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي والقضايا الاقتصادية لإثارة عصيان جديد".

كذلك، وجه مسؤولون إيرانيون أصابع الاتهام لمحرضين خارج إيران.

وكتبت معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة على تويتر "على الرغم من أن الناس لهم الحق في التظاهر، يجب أن يعي المتظاهرون إلى أين يتم توجيههم".

من جهته، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجددا السبت على التظاهرات في إيران منبها إلى أن شعب هذا البلد يريد التغيير ومؤكدا أن "الانظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".

وللمرة الأولى السبت، تطرق التلفزيون الرسمي إلى الاحتجاجات الاجتماعية عارضا مشاهد منها ومعتبرا أن من الضروري الاستماع إلى "المطالب المشروعة" للسكان.

لكنه ندد في الوقت نفسه بوسائل الإعلام والمجموعات "المعادية للثورة" المتمركزة في الخارج والتي تحاول استغلال هذه التجمعات.

وعنونت صحيفة "آرمان" الإصلاحية السبت على صفحتها الأولى "جرس إنذار للجميع"، فيما برزت دعوات إلى الحكومة لاتخاذ تدابير من أجل حل المشاكل الاقتصادية في البلاد.

من جهته، كتب المستشار الثقافي للرئيس روحاني حسام الدين اشنا على تويتر أن "البلاد تواجه تحديات كبرى من بينها البطالة والتضخم والفساد ونقص المياه والفروقات الاجتماعية"، مضيفا "الناس لديهم الحق في إسماع صوتهم".

وكان الوعد بإنعاش الاقتصاد الضعيف في إيران نتيجة العقوبات الدولية وسوء الإدارة، في قلب الحملتين الانتخابيتين اللتين خاضهما روحاني الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في أيار/مايو الفائت.

وإذا كان نجح في إبقاء نسبة التضخم أدنى من 10 في المئة، فإن البطالة ظلت مرتفعة ووصلت إلى 12 في المئة، بحسب الأرقام الرسمية.

وسعت حكومة روحاني، منذ وصوله إلى السلطة عام 2013، إلى تنظيم القطاع المالي، وأغلقت ثلاثا من مؤسسات الإقراض الكبرى في البلاد لكن التقدّم في تنظيم هذا القطاع كان بطيئا.