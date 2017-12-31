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سياسة|إسرائيل

للمرة الـ58.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد فساد نتنياهو وحكومته

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع سابق لحكومة الاحتلال (أرشيف)
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع سابق لحكومة الاحتلال (أرشيف)
31/12/2017

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، ضد ما وصفوه بـ"الفساد الحكومي"، كما طالبوا بتسريع التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقضايا فساد ضده، حسب الإعلام العبري.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الآلاف تجمعوا في ساحة "روتشيلد" وسط تل أبيب، ورفعوا لافتات كتب عليها: "نتنياهو إلى السجن"، "الحكومة عالم سفلي"، "نقول لنتنياهو عد إلى منزلك فأنت فاشل".

وحسب "يديعوت أحرنوت" فإن هذه التظاهرة هي الـ58 ضد نتنياهو وفساد حكومته منذ ديسمبر/كانون أول من العام الماضي.

وحققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو منذ ديسمبر 2016، 7 مرات في قضيتي الفساد المعروفتين بالملفين "1000" و"2000″، آخرها أمس، في جلسة استمرت لنحو 4 ساعات، وفق الإعلام العبري.

ويشتبه بنتنياهو في الملف 1000 بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال إسرائيليين.

أما في الملف 2000 فيشتبه به بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إخبارية منحازة مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

وينبغي على الشرطة توصية المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، قبل الشروع في محاكمته، وهو ما لم يحصل حتى الآن.

وعادة مع تجري التحقيقات مع نتنياهو في منزله بالقدس الغربية.

المصدر : الأناضول
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