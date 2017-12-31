شاهد: مقدوني يعلق العلم الفلسطيني على حافلته دعما للقدس

تعبيرا منه لرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، علق مواطن مقدوني العلم الفلسطيني ولافتة مكتوبة عليها كلمة القدس على حافلته بالعاصمة المقدونية سكوبيه.

وقال صاحب الحافلة "أنور أميتي"، إنه علق العلم الفلسطيني وكلمة القدس، على حافلته تعبيراً لدعم أشقائه الفلسطينيين.

واستذكر أميتي، قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رده على القرار الأمريكي "إن القدس خط أحمر للمسلمين"، إذ أكد المواطن المقدوني أن القدس ليست وحيدة.

وأشار إلى أن بعض الركاب يسألونه عن كلمة القدس، ما يقصد بها، فحينها يقوم بالشرح لهم عن معاناة المسلمين في فلسطين.

وبيّن أن مقدونيا بلد متعدد المكونات، فهناك من يعلم بقضية القدس وأيضا هناك من لا يعلم.

وأضاف أنه يحزن كثيراً عندما يشاهد الأخبار المتعلقة بالفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وأكد أميتي، أن المسجد الأقصى مكان للمسلمين.

وفي 6 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعتبار القدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلق وتحذيرات دولية.

وفي 21 من نفس الشهر، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية ساحقة ترفض قرار ترمب بخصوص القدس، بناءً على مبادرة من تركيا واليمن.