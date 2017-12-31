شاهد: مدون إسرائيلي داخل مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة

نشر المدون الإسرائيلي "بين تزيون" عدا من مقاطع الفيديو التي وثق خلالها رحلته إلى مصر.

وتضمنت المقاطع جولة له في مصر من أمام أهرامات الجيزة، وأثناء تنظيف واجهة المعبد اليهودي، وداخل كنيس "بن عزرا" اليهودي" في منطقة الفسطاط بحي مصر القديمة.

كما نشر المدون صورة له داخل مسجد عمرو بن العاص، وعلق قائلا "اليهود عادوا إلى مصر".

وكان المدون الإسرائيلي قد أثار جدلا الشهر الماضي عندما نشر عدة صور له في المملكة العربية السعودية ومن بينها صورة داخل المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة وهو يشير إلى كتابة باللغة العبرية على حقيبته.

كما نشر صورة له مع من أسماه "أخي ناصر" من داخل المسجد النبوي الشريف، وكتب معلقا "العرب واليهود يشتركون في التاريخ والدم حتى النبي إبراهيم. مع كل الحب والاحترام المتبادل، سيعم السلام كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

ونشر المدون مقطع فيديو أثناء رفع الآذان وحرص على ظهور الكتابة العبرية على حقيبته وكتب معلقا "الصلاة من أجل السلام! جنبا إلى جنب مع إخوتي العرب. من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط بأكملها لجميع الناس. للسلام بين اليهود والمسلمين والمسيحيين والأقباط والدروز والبدو ولكل سليل إبراهيم يعرف أيضا باسم إبراهيم. سلام وشالوم".

وأثارت صور المدون استهجان واستغراب على منصات التواصل الاجتماعي، وأطلق نشطاء وسم #صهيوني_بالحرم_النبوي.