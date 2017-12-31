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شاهد: لقطات مؤثرة لإنقاذ أطفال من تحت الأنقاض في الغوطة الشرقية

31/12/2017

أظهر فيديو بثه نشطاء على شبكة الإنترنت، عناصر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وهم ينقذون الأطفال من تحت الأنقاض بعد غارات جوية على ضاحية حرستا، شمال شرقي دمشق، السبت.

وذكرت عناصر من الدفاع المدني أن قوات النظام السوري شنت غارات جوية وقصفًا مدفعيًا كثيفًا على مدينتي دوما وزملكا، وبلدات حمورية، عربين، كفر بطنا، مسرابا، بيت سوى، مديرة، حرستا وأوتايا، التابعة للغوطة الشرقية المحاصرة والمدرجة ضمن مناطق "خفض التوتر"، ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات المصابين.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، عن أملها في استئناف عمليات إجلاء الأشخاص المرضى الذين يعانون من اعتلال خطير جراء الحصار الأكبر في سوريا بعد خروج بعض الأفراد من المنطقة القريبة من دمشق يوم الأربعاء.

وجاءت عملية الإخلاء التي بدأت يوم الثلاثاء، بعد اتفاق بين النظام والمعارضة من أجل السماح لبعض المرضى بالخروج من الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة مقابل إطلاق سراح معتقلين تابعين للنظام.

وفى الشهر الماضي دعت الأمم المتحدة القوى العالمية للمساعدة في ترتيب الإجلاء الطبي لـ500 مريض من بينهم 167 طفلا من الغوطة الشرقية، ووصفتهم بأنهم "حالات طوارئ إنسانية".

وتقدر الأمم المتحدة أن 400 ألف مدني يعيشون ظروف إنسانية مأساوية تحت الحصار في الغوطة الشرقية على يد قوات الرئيس بشار الأسد، بالإضافة إلى القصف المتواصل عليها.

ومنذ قرابة 8 أشهر، شدّد النظام السوري بالتعاون مع القوات الموالية، الحصار على الغوطة الشرقية المحاصرة منذ 2011؛ ما أسفر عن قطع وصول جميع الأدوية والمواد الغذائية إلى المنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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