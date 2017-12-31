البث الحي
سياسة

شاهد: لاجئون سوريون في لبنان يحلمون بالعودة في العام الجديد

31/12/2017

اتفق ما يزيد على مليون لاجئ سوري يعيشون في أوضاع صعبة بلبنان على حلم واحد بسيط يتمنون أن يتحقق في العام الجديد، حلم العودة إلى حضن بلدهم سوريا.

ومع اقتراب القتال ضد مقاتلي تنظيم الدولة من نهايته وتحول التركيز لمجال إعادة الإعمار والتأكد من عدم عودة المسلحين، يأمل اللاجئون في أن يتيح الوضع الأمني لهم العودة إلى وطنهم.

ويوجد في لبنان زهاء مليون لاجئ سوري فرّوا له منذ تفجر الحرب في سوريا في 2011.

وعندما سُئل لاجئ سوري بلبنان يدعى بدر الخلف عن حلمه أو أمنيته في العام الجديد بدا متأثرا ومعبرا عن رأي كثيرين حوله وقال "نتمنى أن تنتهي الحرب بسوريا ونرجع ع بلادنا".

وأظهرت دراسة للأمم المتحدة صدرت في الآونة الأخيرة أن اللاجئين السوريين في لبنان في وضع هش يجعلهم الأكثر عرضة للخطر، وأوضحت الدراسة أن أكثر من نصفهم يعيشون في فقر مدقع، وأكثر من ثلاثة أرباعهم يعيشون تحت خط الفقر.

وقالت لاجئة سورية تدعى نورا الخلف "نتأمل من الله نرجع ع سوريا، ولبنان وسوريا تظل بخير، وإن شاء الله نتأمل من الله بنرجع".

ومع معاناتهم من معضلة أخرى يأمل لاجئون سوريون في لبنان في استخراج وتجديد وثائق الهوية الخاصة بهم ويطالبون الحكومة اللبنانية بالقيام بذلك.

يشار إلى أن الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان لا يستطيعون تجديد أوراق إقامتهم في لبنان نظرا لأن رسوم تجديدها سنويا تبلغ نحو 200 دولار وليس بوسع معظمهم دفعها، وأعفت السلطات اللبنانية بالفعل بعضهم هذا العام من دفع هذه الرسوم.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

الصين غاضبة من تغريدة نشرها نجل الرئيس البرازيلي.. ماذا قال؟

النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو. (رويترز- أرشيف)