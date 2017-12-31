شاهد: لاجئون سوريون في لبنان يحلمون بالعودة في العام الجديد

اتفق ما يزيد على مليون لاجئ سوري يعيشون في أوضاع صعبة بلبنان على حلم واحد بسيط يتمنون أن يتحقق في العام الجديد، حلم العودة إلى حضن بلدهم سوريا.

ومع اقتراب القتال ضد مقاتلي تنظيم الدولة من نهايته وتحول التركيز لمجال إعادة الإعمار والتأكد من عدم عودة المسلحين، يأمل اللاجئون في أن يتيح الوضع الأمني لهم العودة إلى وطنهم.

ويوجد في لبنان زهاء مليون لاجئ سوري فرّوا له منذ تفجر الحرب في سوريا في 2011.

وعندما سُئل لاجئ سوري بلبنان يدعى بدر الخلف عن حلمه أو أمنيته في العام الجديد بدا متأثرا ومعبرا عن رأي كثيرين حوله وقال "نتمنى أن تنتهي الحرب بسوريا ونرجع ع بلادنا".

وأظهرت دراسة للأمم المتحدة صدرت في الآونة الأخيرة أن اللاجئين السوريين في لبنان في وضع هش يجعلهم الأكثر عرضة للخطر، وأوضحت الدراسة أن أكثر من نصفهم يعيشون في فقر مدقع، وأكثر من ثلاثة أرباعهم يعيشون تحت خط الفقر.

وقالت لاجئة سورية تدعى نورا الخلف "نتأمل من الله نرجع ع سوريا، ولبنان وسوريا تظل بخير، وإن شاء الله نتأمل من الله بنرجع".

ومع معاناتهم من معضلة أخرى يأمل لاجئون سوريون في لبنان في استخراج وتجديد وثائق الهوية الخاصة بهم ويطالبون الحكومة اللبنانية بالقيام بذلك.

يشار إلى أن الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان لا يستطيعون تجديد أوراق إقامتهم في لبنان نظرا لأن رسوم تجديدها سنويا تبلغ نحو 200 دولار وليس بوسع معظمهم دفعها، وأعفت السلطات اللبنانية بالفعل بعضهم هذا العام من دفع هذه الرسوم.