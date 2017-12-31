شاهد: تواصل الاحتفالات في ليبيريا بعد فوز جورج ويا برئاسة البلاد

تواصلت الاحتفالات في العاصمة منروفيا بعد الإعلان عن فوز نجم كرة القدم السابق جورج ويا بمنصب الرئاسة في ليبيريا يوم الجمعة.

واحتفلت جموع كبيرة من المواطنين بفوز ويا، الحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم عالم 1995.

وحصد ويا 61.5% من الأصوات مقابل 38.5% لمنافسه نائب الرئيس الحالي جوزيف بواكاي، بحسب نتائج جولة الإعادة التي أعلنتها لجنة الانتخابات.

وفور الإعلان عن النتيجة انطلقت الاحتفالات في الشوارع وفي مقر حزب التحالف من أجل التغيير الديمقراطي الذي يتزعمه الرئيس المنتخب البالغ من العمر 51 عامًا.

وسوف تشهد ليبيريا، الدولة التي أسسها العبيد الامريكيون المحررون، أول انتقال ديمقراطي للسلطة منذ أكثر من 70 عامًا، بانتهاء الولاية الثانية للرئيسة الحالية ايلين جونسون سيرليف، التي تعد أول امرأة تتولى منصب الرئيس في أفريقيا.

وقد أشادت الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بالأجواء السلمية للاقتراع في البلد الذي يقع غرب أفريقيا.

وفي أول خطاب يوجهه للشعب الليبيري منذ فوزه الحاسم بانتخابات الرئاسة الأسبوع الماضي، أعلن جورج ويا أن بلاده منفتحة أمام الاستثمار وتعهد بالتصدي للفساد المستشري، وأبدى تصميمه على البدء في إجراء تغييرات شاملة.

وتعهد ويا بتحسين حياة الليبيريين معتبرها "مهمة استثنائية"، وقال إن الذين سيتم اختيارهم في الحكومة سيكونون مكرسين لفكرة العمل من أجل الفقراء والتحول الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتسلم ويا مقاليد الحكم في البلاد في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان ويا نجم سان جيرمان وميلانو الإيطالي قد اعتزل كرة القدم عام 2002 ثم دخل معترك السياسة وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ.

وتصدر ويا الجولة الأولى من الانتخابات في أكتوبر7تشرين الأول الماضي ولكنه لم يحصل على عدد كاف من الأصوات للفوز مباشرة ليخوض جولة الإعادة مع منافسه البالغ من العمر 73 عامًا.

يذكر أنه سبق لجورج ويا أن خاض الانتخابات الرئاسية عام 2005، وفاز في الجولة الأولى حينها لكنه خسر في جولة الإعادة أمام جونسون سيرليف التي سيخلفها على كرسي الرئاسة.